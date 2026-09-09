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Boyraz sarı pusula ile projelerini öne çıkarmaya hazırlanıyor

MTSO başkan adayı Mahmut Boyraz, 1 Ekim'de sarı pusula ile yarışacaklarını açıkladı; programı ihracatı 1 milyar dolara yükseltme ve sektör projelerine odaklı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Boyraz sarı pusula ile projelerini öne çıkarmaya hazırlanıyor

Boyraz seçim pusulasını ve önceliklerini duyurdu:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, 1 Ekim'de yapılacak oda seçimlerinde ekibiyle birlikte kullanacakları pusula renginin sarı olduğunu açıkladı. Boyraz ve ekibi, ziyaret ve toplantılarla üyelerle bir araya gelmeyi sürdürürken kampanyanın merkezine projeleri koyduğunu vurguladı.

Projeler vaatlerin yerine geçecek:

Seçim sürecinde söylemlerini netleştiren Boyraz, üyelerle paylaştığı programını "Vaatlerle değil, projelerle geliyoruz" sloganıyla özetledi. Boyraz, esnaf, sanayici ve tüccarın sahadaki sorunlarına yönelik somut adımların atılacağını, MTSO'nun üyelerin sorunlarına daha hızlı çözüm üreten ve sahada aktif bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti.

İhracat hedefi ve öncelikli alanlar:

Boyraz, Malatya ekonomisinin üretim ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik hedefler olduğunu açıkladı ve "En büyük projemiz ihracatta 1 yılda 1 milyar dolar seviyesine ulaşmak" sözünü paylaştı. Programında esnaf, sanayici ve tüccarın ihtiyaçlarına yönelik projelerin yanı sıra Malatya'nın üretim altyapısının güçlendirilmesi ve dış pazar bağlantılarının artırılmasına odaklanıldığı ifade edildi.

Seçimlerde MTSO üyeleri; yönetim ve meclis üyeleri için oy kullanacak. Boyraz ekibi, farklı sektör temsilcileriyle görüşmelerini yoğunlaştırarak hem aday listelerini hem de saha programını üyelerin talep ve önceliklerine göre şekillendirmeyi hedefliyor.

1 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi Boyraz'ın sarı pusula açıklaması, kampanya iletişiminde renk ve mesaj bütünlüğü sağlamayı amaçlayan bir adım olarak öne çıktı.

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ&#039;IN PUSULA RENGİ BELLİ OLDU

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ'IN PUSULA RENGİ BELLİ OLDU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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