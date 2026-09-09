Merz: AFD’nin hedefi etnik temizlik ve vasıflı iş gücünü çökertmek

Merz, Bundestag konuşmasında AFD’yi sert dille hedef aldı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 2027 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AFD) partisine yönelttiği suçlamalarla gündeme geldi. Merz, partinin göç politikalarını ve yabancı kökenlilere ilişkin söylemlerini 'renk ve kökene dayalı etnik temizlik' şeklinde nitelendirdi.

Merz’in iddiaları ve iş gücü uyarısı:

Başbakan Merz, AFD’nin savunduğu politikaların sonucu olarak Almanya’daki hizmet sektörünün ve sağlık kuruluşlarının iş gücünü kaybedeceğini öne sürdü. Merz, şu tespitleri paylaştı: AFD’nin söylemleri hayata geçirilirse vasıflı işçilerin 6’da birinin yabancı pasaportu olduğu gerçeği nedeniyle 'tek bir huzurevi, tek bir hastane, tek bir restoran bile faaliyet gösteremeyecek.' Merz bu durumu, 'Bu, sizin yeniden göç politikanızın sonucu olacaktır' sözleriyle partinin politik tercihlerine bağladı.

Seçim sonuçları ve siyasi hesaplar:

Merz, 6 Eylül Pazar günü yapılan Saksonya-Anhalt seçimlerine işaret ederek AFD’nin oy oranını ve elde ettiği konumu tartışmaya açtı. Seçimde AFD yüzde 43.8 oy alarak birinci parti olurken, tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamadı. Merz, ayrıca seçmenlerin yüzde 56'sının AFD’ye oy vermediğini vurgulayarak partiyi seçmenleri aldatmakla suçladı. Merz’in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise seçimde yüzde 17.2 oy alarak 2021’e göre 19.9 puan kaybetti.

Merz konuşmasında AFD Eş Genel Başkanı Alice Weidel için de 'Siz yıkıcı bir güçsünüz ve öyle kalmaya devam edeceksiniz' ifadelerini kullandı ve toplumun farklı statülerdeki yabancı kökenli çalışanları ayırt eden bir yaklaşımı benimsediklerini söyledi: 'Almanya’da çalışan, refahımıza katkıda bulunan, Almanya’da hoş karşılanan kişiler ile kalıcı oturma izni olmayan ve ülkemizi tekrar terk etmek zorunda kalanlar arasında dikkatli bir ayrım yapıyoruz.'

Ukrayna, Rusya ve meclisteki gerilim:

Merz, ayrıca AFD’nin Ukrayna savaşı konusundaki duruşunu da eleştirdi ve Almanya’nın Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Merz, AFD’yi açıkça Rusya yanlısı kalmakla suçlayarak, 'Siz Almanya’da yaşadığımız bu sorunun bir parçasısınız ve elimizdeki her şeyle buna karşı mücadele edeceğiz' dedi. Bu satır başlıkları meclis tartışmalarında sık sık gerginliklere yol açtı; AfD milletvekilleri ile Merz arasında alevlenen münakaşalar üzerine Meclis Başkanı Julia Klöckner birkaç kez müdahale ederek tartışmaların dozunu düşürmeye çalıştı ve salonu 'futbol sahası' gibi davranmakla eleştirdi.

Kapanışta Merz, AFD’nin öne sürdüğü politikaların ülke genelinde kabul görmeyeceği mesajını yineledi ve partinin söylemleriyle Almanya’da çoğunluk elde edemeyeceğini savundu. Parlamento tartışmaları ve Saksonya-Anhalt seçim sonuçları, Almanya’daki göç, güvenlik ve dış politika eksenli siyasi tartışmaları tekrar merkezine taşıdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Saksonya-Anhalt eyalet meclis seçimini kazanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini ülkede etnik temizlik yapmak istemekle suçlayarak, "AfD'nin savunduğu, rengi ve kökene dayalı etnik temizlikten başka bir şey değil. Vasıflı işçilerin 6'da birinin yabancı pasaportu var. AfD'nin planladığı olursa Almanya'daki vasıflı işçiler artık çalışamayacak, tek bir huzurevi, tek bir hastane, tek bir restoran bile faaliyet gösteremeyecek. Bu, sizin yeniden göç politikanızın sonucu olacaktır" dedi.