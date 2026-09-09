Dijital mecralarda yasa dışı bahisle mücadelede izleme ve önleme odaklı strateji

Paneldeki ana mesajlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bağımlılığa Dur De: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele" panelinde, çevrim içi platformların yaygınlaşması ve yeni ödeme araçlarının çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin sınır aşan bir hâl aldığını vurguladı. Yılmaz, bu tehdidin özellikle gençlerin "oyun ve eğlence" algısı altında sömürüye uğramasına yol açtığını ve kayıt dışı finansal yapılarla organize suç ağlarını beslediğini belirtti.

Eylem planının kapsamı:

Yılmaz, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planının 2025 yılı Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Planın 7 öncelikli alan, 37 hedef ve 71 eylem içerdiğini, tespit ve erişim engellemeden finansal tedbirlere, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesinden toplumsal farkındalığa kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını aktardı. hazırlık sürecinde sekretarya görevini MASAKa verdiklerini ve parayı takip etmenin uluslararası ölçekte etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

Yılmaz şu ifadeyi kullandı: "Sadece eylem planı yapıp bırakmadık, iyi bir izleme mekanizması kurduk. Gelişmeleri periyodik bir şekilde izliyoruz". Açıklamaya göre, MASAK eylem planını iki ayda bir takip ediyor; her dört ayda bir de Yılmaz başkanlığında tüm kurumların katıldığı bir izleme kurulu toplanıyor.

Teknoloji ve finans odağı:

Konuşmada teknik tespit ve erişim engelleme kapasitelerinin güçlendirildiği, finansal denetimlerin yoğunlaştırıldığı ve kiralık hesaplarla yasa dışı ödeme altyapılarına karşı ciddi tedbirler alındığı belirtildi. Yılmaz, kurumlar arası veri paylaşımının Siber Güvenlik Başkanlığı aracılığıyla güçlendirildiğini ve yapay zekâ uygulamalarına ilişkin çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Bu çerçevede Yılmaz, "Yapay zekâyla tespit imkânlarını daha etkili kullanma noktasında çalışmalarımızı başlatmış durumdayız" dedi ve birkaç kurumun yürüttüğü çalışmaları tek bir havuzda toplama, tüm kurumların erişebileceği ortak bir yapay zekâ altyapısı oluşturma hedefinden söz etti.

Arz, talep ve uluslararası iş birliği:

Yılmaz, mücadeleyi arz ve talep ekseninde değerlendirdi: arz tarafında İçişleri ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere kurumların güçlü operasyonel çabalar sergilediğini belirtirken, talep tarafında ise bağımlılık riskinin önlenmesi gerektiğini vurguladı. Taleple mücadelede sosyal politikalar, erken risk tespiti, gençlerin ve ailelerin dijital mecralara karşı bilinçlendirilmesinin ön plana alındığını söyledi.

Değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı: "Gerçek kahramanlar üretenlerdir, alın teri dökenlerdir", ve kolay kazanç vaadinin gençlerin risk algısını zayıflattığını kaydetti. Ailelere, öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü, dijital ve finansal okuryazarlık ile bağımlılıkla mücadele içeriklerinin geliştirildiğini vurguladı.

Uluslararası iş birliğine de değinen Yılmaz, teknik altyapısı, ödeme kanalları ve hizmet sağlayıcıları farklı ülkelerde bulunan yasa dışı bahis yapılarına karşı kaynak ülkelerle bilgi paylaşımı ve diplomatik ilişkilerin güçlendirildiğini söyledi. Buna göre yasa dışı yayın yapan 517 internet sitesi ve bu sitelere oyun ve içerik sağlayan 109 tedarikçi platformun kaynak ülkeleri tespit edilip diplomatik girişimler yapılmış, 53 ülkeden geri dönüş alınmış; bazı ülkelerde erişim engelleme, kapatma uyarısı ve operatörlere yönelik doğrudan tedbirler gibi somut kazanımlar elde edilmiştir.

Yılmaz, tüm bu adımların tek başına yeterli olmayacağını; arzı hedef alan operasyonların, talebi azaltacak sosyal ve eğitsel politikalarla desteklenmesinin önemine dikkat çekti ve mücadelede veri, teknoloji, finansal takibat ve toplumsal farkındalığın birlikte yürütülmesinin gerekliliğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "BAĞIMLILIĞA DUR DE: YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE" PANELİNE KATILDI.