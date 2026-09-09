Ara bölgede yüz yüze: Erhürman ve Hristodulidis Kıbrıs meselesini görüştü

Erhürman ile Hristodulidis, BM konutunda yaklaşık bir saatlik baş başa görüşmede Kıbrıs sorununu ve güven artırıcı önlemleri ele aldı.