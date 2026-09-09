Ara bölgede yüz yüze: Erhürman ve Hristodulidis Kıbrıs meselesini görüştü

Ara bölgede buluşma
Bugün ara bölgede gerçekleştirilen görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis bir araya geldi. Toplantı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki konutunda yapıldı.
Görüşmenin odağı:
Yaklaşık bir saat süren baş başa görüşmede taraflar öncelikle Kıbrıs sorunu ve güven artırıcı önlemler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.
Süre ve mekan:
Görüşme sabah 10.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü; toplantı formatı baş başa gerçekleşti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in ara bölgede gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs sorunu ve güven artırıcı önlemler ele alındı.
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