Tohumdan hasada: aynı açılarla ayçiçeğinin mevsim yolculuğu

dronla aynı açıdan kaydedilen mevsimsel değişim:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Demirli Mahallesindeki bir ayçiçeği tarlası, sezon boyunca dronla aynı açılardan düzenli olarak görüntülendi. Kaydedilen materyal, toprağa bırakılan tohumun filizlenmesinden bitkinin yapısal gelişimine, çiçeklenme döneminden olgunlaşma ve hasada kadar geçen süreci adım adım gözler önüne serdi.

Bahar aylarında tarlaya ekilen tohumlar kısa süre içinde filizlenerek ara safhalarda tarlayı yeşile bürüdü. Bitkiler büyüdükçe görüntülerde gözle görülür değişimler ortaya çıktı; yaz aylarında açan çiçekler tarlayı sarıya boyadı ve mevsimin ilerlemesiyle birlikte ayçiçekleri olgunlaştı.

görüntülerin paylaşımı ve teknik yaklaşım:

Dronla aynı açılardan yapılan çekimler, gelişim sürecinin zaman atlamalı bir anlatı gibi sunulmasına olanak verdi. Farklı dönemlerde aynı kadrajların tekrarlanması, tarladaki değişimin bir zaman yolculuğu hissiyle izlenmesini sağladı. Ortaya çıkan tek videoda ekim, filizlenme, çiçeklenme ve hasat aşamaları kronolojik olarak bir araya getirildi.

Görüntüler, tarımsal üretimin mevsimsel ritmini görselleştirirken, uygulanacak bakım, sulama ve izleme çalışmalarının zamanlamasının önemini de vurguluyor. Ayrıca görsel kayıtlar, üreticiler için ilerleyen sezonlarda karşılaştırma ve planlama aracı olarak kullanılabiliyor.

üretici emeği ve hasat süreci:

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ayçiçeğinin kent tarımı açısından önemli ürünlerden biri olduğunu belirterek bu tür üretimlerin ekimden hasada kadar yoğun emek ve takip gerektirdiğini söyledi. Aksoy, üreticinin emeği ile toprağın bereketinin buluştuğu sezon sonunda hasadın gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sezon sonunda olgunlaşan ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat edildi ve dron görüntüleri, tarımsal üretimin tohumdan sofraya uzanan yolculuğunun başlangıç aşamalarını net biçimde ortaya koydu. Bu kayıtlar, hem üretim sürecinin görünür kılınması hem de tarımsal etkinliklerin belgelendirilmesi açısından değer taşıyor.

AKSOY, ÜRETİCİLERİN EMEĞİYLE TOPRAĞIN BEREKETİNİN BULUŞTUĞU BİR SEZONUN SONUNDA HASADIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.