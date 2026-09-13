Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Konya'nın iş dünyasını büyütecek kalıcı eserlerle yolumuza devam

Konya Ticaret Odası, 2022-2026 dönemini değerlendirip son 15 yılda üretim, ihracat ve işyeri sayısında Türkiye ortalamasını aştığını vurguladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Konya'nın iş dünyasını büyütecek kalıcı eserlerle yolumuza devam

Konya Ticaret Odası 2022-2026 dönemini değerlendirdi:

Konya Ticaret Odası (KTO) Eylül ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, 2022-2026 döneminin çalışmaları ile yeni dönem hedeflerinin ele alındığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı olarak gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk toplantıda, son dört yılın değerlendirmesini yaparken Konya iş dünyasının zorlu ekonomik koşullara rağmen üretim ve yatırım iradesini koruduğunu vurguladı.

Toplantıda sunulan makroekonomik göstergeler, Konya ekonomisinin son 15 yılda Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini ortaya koydu. Öztürk bu başarıyı, üreten, yatırım yapan ve dünyaya açılan Konya iş dünyasının başarısı olarak tanımladı ve üyelerin katkılarına teşekkür etti.

Ekonomik veriler ve Konya'nın performansı:

Sunumda yer alan rakamlar Konya'nın büyüme hikayesinin hatlarını netleştirdi. 2011-2024 döneminde Türkiye gayri safi yurt içi hasılası cari fiyatlarla 1,4 trilyon TL'den 44,6 trilyon TL'ye yükselirken, Konya'nın gayri safi yurt içi hasılası 28 milyar TL'den 951 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye genelinde yaklaşık 31,8 kat artış yaşanırken Konya'da bu artış 34 kat olarak gerçekleşti.

İhracat verileri de benzer bir ivmeyi gösterdi. 2011-2025 döneminde Türkiye ihracatı 2,03 kat artarak 273,23 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Konya ihracatı ise 3 kat artarak 3,52 milyar dolar oldu. Bu gelişmeyle Konya'nın ülke ihracatındaki payı yüzde 0,87'den 1,3'e yükseldi. İş yeri sayısındaki artış da dikkat çekici olup, 2011'den 2026 yılının ilk yarısına kadar Türkiye genelinde yüzde 63,8

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tohumdan hasada: aynı açılarla ayçiçeğinin mevsim yolculuğu
images

Kars'ta Harakani sayesinde yollar gökyüzüne açıldı: 8 ayda 423 bin yolcu
images

Gaziantepli halıcıların rotası Latin Amerika'ya çevrildi
images

Üretici fındığı işleyerek katma değer yaratıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

MHP'den okula hazırlık seferberliği: Diyarbakır'da yüzlerce öğrenciye kırtasiye ve ayakkabı desteği

Göktaş Aydın temaslarına başladı: valilik ziyareti ve toplu açılış programı

Sarıgöllü kadınlar Bursa'nın kültür mirasını yakından tanıdı

Bakan Akın Gürlek Söğüt'te Ertuğrul Gazi türbesinde saygı nöbetini izledi ve dua etti

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı