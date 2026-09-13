Konya'nın iş dünyasını büyütecek kalıcı eserlerle yolumuza devam

Konya Ticaret Odası 2022-2026 dönemini değerlendirdi:

Konya Ticaret Odası (KTO) Eylül ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, 2022-2026 döneminin çalışmaları ile yeni dönem hedeflerinin ele alındığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı olarak gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk toplantıda, son dört yılın değerlendirmesini yaparken Konya iş dünyasının zorlu ekonomik koşullara rağmen üretim ve yatırım iradesini koruduğunu vurguladı.

Toplantıda sunulan makroekonomik göstergeler, Konya ekonomisinin son 15 yılda Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini ortaya koydu. Öztürk bu başarıyı, üreten, yatırım yapan ve dünyaya açılan Konya iş dünyasının başarısı olarak tanımladı ve üyelerin katkılarına teşekkür etti.

Ekonomik veriler ve Konya'nın performansı:

Sunumda yer alan rakamlar Konya'nın büyüme hikayesinin hatlarını netleştirdi. 2011-2024 döneminde Türkiye gayri safi yurt içi hasılası cari fiyatlarla 1,4 trilyon TL'den 44,6 trilyon TL'ye yükselirken, Konya'nın gayri safi yurt içi hasılası 28 milyar TL'den 951 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye genelinde yaklaşık 31,8 kat artış yaşanırken Konya'da bu artış 34 kat olarak gerçekleşti.

İhracat verileri de benzer bir ivmeyi gösterdi. 2011-2025 döneminde Türkiye ihracatı 2,03 kat artarak 273,23 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Konya ihracatı ise 3 kat artarak 3,52 milyar dolar oldu. Bu gelişmeyle Konya'nın ülke ihracatındaki payı yüzde 0,87'den 1,3'e yükseldi. İş yeri sayısındaki artış da dikkat çekici olup, 2011'den 2026 yılının ilk yarısına kadar Türkiye genelinde yüzde 63,8