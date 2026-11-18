Bozdoğan'da bilgilendirme çalışması

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla Bozdoğan Açık Pazar Yeri'nde yapıldı.

çalışmada ele alınan konular:

Etkinlikte doğadan toplanan mantarların tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde ele alındı. Uzmanlar, mantar zehirlenmelerinin neden olabileceği sağlık riskleri ve zehirlenmelere karşı alınması gereken önlemleri katılımcılara aktardı. Özellikle vurgulanan nokta, zehirli mantarların yalnızca dış görünüşüne bakılarak ayırt edilemeyeceği oldu.

uzman uyarıları ve vatandaşlara çağrı:

Uzmanlar, kesin olarak tanımlanmayan mantarların tüketilmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve bilinçli olmaya davet etti. Etkinlikte, mantar toplayıcıları ve pazar ziyaretçilerine doğru davranış biçimleri ve önlem alma konusunda bilgilendirme yapıldı; muhtemel zehirlenme vakalarına karşı tedbirli olunması istendi.

BOZDOĞAN’DA DOĞADAN MANTAR TOPLAYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, ZEHİRLİ MANTARLARIN YALNIZCA GÖRÜNÜŞÜNE BAKILARAK AYIRT EDİLEMEYECEĞİ UYARISI YAPILDI.