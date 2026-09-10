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Bozdoğan'da sosyal destek evlere kadar ulaşıyor

Bozdoğan Belediyesi'nin 'Belediyen Yanında' birimi, ev ziyaretleri ve bakım hizmetleriyle hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara kapıda destek sunuyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bozdoğan'da sosyal destek evlere kadar ulaşıyor

belediyen yanında hizmetleri ilçede hayatı kolaylaştırıyor

Bozdoğan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında yürütülen 'Belediyen Yanında' hizmetleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğrudan ulaşmak üzere tasarlandı. Ekipler, özellikle belediyeye veya hizmet noktalarına gelmekte güçlük çeken yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kapılarına kadar giderek destek veriyor.

ağustos raporu:

Ağustos ayında birimin çalışmaları somut rakamlarla da ortaya çıktı: 31 hasta yatağı ve 13 tekerlekli sandalye desteği sağlandı; 78 hasta bezi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ekipler ayrıca 58 ev ziyareti gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini yerinde değerlendirdi.

hizmet alanları ve uygulama biçimi:

Birimin sunduğu hizmetler çok yönlü; hasta yatağı ve tekerlekli sandalyeden temel ihtiyaç desteğine, ev temizliğinden kişisel bakım hizmetlerine kadar uzanıyor. Sosyal destek çalışmaları kapsamında 27 temel ihtiyaç desteği verilirken, günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlananların evlerinde 29 temizlik hizmeti gerçekleştirildi. Kişisel bakım hizmetleri arasında ise 289 erkek saç-sakal bakımı ve 84 kadın saç bakımı yer aldı.

Hizmetlerin önemli bir bölümü vatandaşa ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla evlerde verildi; bu yaklaşım, mobil hizmetin hem erişilebilirliği artırdığı hem de mağduriyeti azalttığına işaret ediyor.

belediyenin yaklaşımı ve devamlılık:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, sosyal belediyeciliği önceliklendirdiklerini vurgulayarak, "Bizim için belediyecilik yalnızca yol yapmak, taş döşemek veya fiziki yatırımlardan ibaret değil. Asıl önemli olan hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu anda yanında olabilmek. Yaş almış, hasta, engelli ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın kapısını çalmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bozdoğan’da hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin; belediyesi her zaman yanında" ifadelerini kullandı.

Bozdoğan Belediyesi, gelen talepler ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 'Belediyen Yanında' biriminin merkez ve mahallelerdeki sosyal destek çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN YANINDA

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN YANINDA

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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