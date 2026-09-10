Beykoz trafik çilesine karşı arabalı vapurun geri gelmesini istiyor

beykoz tek ses oldu:

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan ulaşım alternatiflerinden biri olan Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın 31 Temmuz 2025'te durdurulmasının ardından Beykoz'ta artan trafik yükü, kent sakinlerini ve yerel aktörleri ortak bir talepte birleştirdi. Yaklaşık bir yıldır hattın yeniden hizmete alınması için çalışmalar yürüten Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in çağrısı mahalle muhtarları, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini aldı.

hattın kaldırılmasının ulaşım üzerindeki etkileri:

Hattın hizmet dışı kalmasıyla birlikte özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında yoğunluk belirgin biçimde arttı. İki yaka arasında deniz yoluyla doğrudan araç geçiş imkanının ortadan kalkması yalnızca Beykoz'u değil, Sarıyer başta olmak üzere çevre bölgeleri de etkiledi. Bu durum, günlük işe gidip gelme düzenini bozarken köprü ve çevre güzergâhlarda sık sık tıkanmalar yaşanmasına neden oldu.

Mahalle muhtarlarının aktardığına göre, vapurun kaldırılmasından sonra vatandaşlardan gelen şikâyetler günlük rutinin bir parçası haline geldi. Okulların açılması, mesai giriş çıkış saatleri ve bölgesel aktiviteler trafiğin yükünü daha da artırıyor; bu da yerel yönetim ve toplumsal yapılar üzerinde acil çözümler talep eden bir baskı oluşturuyor.

mahalle muhtarlarının ortak talepleri:

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Öğümce Mahallesi Muhtarı Cengizhan Turaman, hattın kapatılmasının ardından vatandaşlardan sürekli şikâyet aldıklarını belirterek 'Beykozlu ve Sarıyerli vatandaşlarımız arabalı vapur hizmetini geri istiyorlar' dedi. Turaman, hizmeti geri getiremeyecekse sorumluların durumu açıklaması gerektiğini vurguladı.

Çubuklu Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kolcu, hattın ilçeyle bütünleştiğini belirterek 'Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur hattı Beykoz’la etle tırnak gibiydi, çekip kopardılar, canımız acıdı' ifadelerini kullandı. Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin ise 250 bin nüfuslu ilçenin tek alternatifinin artık köprü olduğunu hatırlatarak hattın geri gelmesinin ulaşım sorununu hafifleteceğini söyledi.

Kanlıca Mahallesi Muhtarı Ayten Gürses hattın farklı yaş grupları tarafından yoğun kullanıldığını vurgularken, Anadolu Hisarı Mahallesi Muhtarı Güzin Merve ve Çiftlik Mahallesi Muhtarı Hayrettin Şenol da Başkan Vekili Gürzel'in çabalarını desteklediklerini belirtti. Muhtarlar ortak taleplerinin siyaset üstü bir çözümle hattın yeniden işletmeye alınması olduğunu söylüyorlar.

stk ve spor kulüplerinden destek çağrısı:

Beykoz’un sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri de hattın geri gelmesi yönündeki çağrıya katıldı. Ordulular Derneği Başkanı Sezayi Biçer Gürzel'e teşekkür ederken, hattın kapanmasının Kavacık trafiğini olumsuz etkilediğini vurguladı. Kavacık Spor Kulübü Başkanı Enes Kararmaz okulların açılmasıyla yoğunluğun artacağını belirtti; Paşabahçe Spor Kulübü Başkanı Coşkun Okur ise hattın geri gelmesiyle köprü trafiğine takılmadan karşı yakaya geçilebileceğini söyledi.

Yerel dernek başkanları, hattın bölge ekonomisine ve turizmine kattığı değere dikkat çekiyor. Beykoz Rizeliler Derneği Başkanı Yalçın Çolak ve Beykoz Kastamonulular Derneği Başkanı Süleyman Çalık gibi topluluk temsilcileri, belediye temsilcisinin çabalarını takdir ederken diğer kurumların da aynı hassasiyeti göstermesini beklediklerini belirtti.

Güncel talep, hattın teknik ve işletme gerekçeleri ne olursa olsun, yerel yaşamın sürdürülebilirliği ve ulaşımın rahatlatılması açısından yeniden değerlendirilmesi yönünde. Beykoz'taki yerel aktörler, konunun takipçisi olmaya devam ettiklerini ve çözüm için yetkili kurumlardan somut adımlar beklediklerini açıkladı.

BEYKOZ MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI CENGİZHAN TURAMAN.