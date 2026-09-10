Okula hazırlık: kapsamlı sağlık muayenesi çocukların bağışıklığını güçlendiriyor

Okul öncesi muayenenin önemi:

Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hikmet Akbulut, okulların çocukların bir arada bulunduğu ve enfeksiyonların hızla yayıldığı ortamlar olduğuna dikkat çekiyor. Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yapılan kapsamlı çocuk sağlığı kontrolü, ileride ortaya çıkabilecek birçok sorunu önlemek açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu muayene sırasında sadece boy ve kilo takibi yapılmıyor; aynı zamanda gizli sağlık açıkları tespit edilmek üzere kan tetkikleri ile desteklenen değerlendirmeler öneriliyor. Özellikle demir eksikliği anemisi gibi durumlar hem fiziksel büyümeyi hem de okul başarısı ile odaklanma süresini olumsuz etkileyebiliyor. Uzm. Dr. Akbulut, D vitamini, B12 ve çinko başta olmak üzere bağışıklığın yapı taşlarının kontrol edilmesinin önemine vurgu yapıyor.

Okul çağında sık görülen sağlık sorunları:

Solunum yolu enfeksiyonları ve grip:

Üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal tablolar, farenjit, sinüzit, bademcik iltihabı ve orta kulak enfeksiyonları okullarda sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Kapalı, kalabalık sınıf ortamları virüslerin hızla yayılmasına zemin hazırlıyor; influenza vakaları ani ateş, şiddetli kas ağrısı ve yüksek bulaşıcılık ile hem sınıfta hem de evde yayılabiliyor. Ortak oyuncaklar, kapı kolları ve yakın temas bulaşmayı artıran etkenlerdir.

Çocukluk çağı salgınları ve diğer enfeksiyonlar:

Suçiçeği ve el-ayak-ağız hastalığı gibi enfeksiyonlar, özellikle aşılanmamış veya hijyen alışkanlıkları tam oturmamış gruplarda kısa sürede sınıfı etkileyebilir. Ayrıca, viral gastroenteritler kusma, ishal ve bulantı ile hızla yayılabilerek küçük çocuklarda sıvı kaybına yol açma riski taşır. Bu dönemde görülen sık tekrar eden enfeksiyonlar hem ders devamsızlığına hem de genel konfora zarar verir.

Görme, işitme ve gelişim takibi:

Rutin muayeneler sırasında büyüme-gelişme eğrilerinin takibi ve ortopedik duruşun değerlendirilmesi önemlidir. Erken fark edilmeyen işitme veya görme kayıpları çocuğun okuldaki başarısını gizlice düşürebilir; çocuk görme kusurunu normal kabul ederek aileye bildirmeyebilir. Bu nedenle göz ve işitme taramaları okul dönemi başlamadan önce yapılmalıdır.

Ebeveynlerin alabileceği önlemler ve beslenme önerileri:

Uzm. Dr. Akbulut, sağlıklı bir dönem için beslenmenin temel olduğunu belirtiyor. Özellikle sabahları temiz içerikli ve besleyici bir kahvaltı ile güne başlanmasının direnç üzerinde olumlu etkisi bulunuyor. Bağırsak florasını desteklemek üzere probiyotik gıdalar tercih edilmeli, raf ömrü uzatılmış paketli gıdalardan kaçınılmalıdır.

Açık havada geçirilen zaman, güneş ışığı ile D vitamini alımını desteklerken kas-iskelet gelişimi ve solunum sağlığına da katkı sağlar. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketimi; turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı meyveler ve ev yapımı kemik suyu çorbaları gibi besinler hücresel yenilenmeyi destekler. Ancak vitamin takviyeleri yalnızca hekim onayı ile kullanılmalıdır.

Uyku ve ekran kullanımı da bağışıklık üzerinde belirleyicidir: akşam saatlerinde ekran süreleri sınırlandırılmalı, çocuğun erken uyuması sağlanmalıdır. Ayrıca ailenin ev içindeki iletişim dili ve ortamının huzurlu ve kaygısız olması, çocukta kortizol düzeylerinin düşmesine yardımcı olarak bağışıklık direncini artırır.

Sonuç olarak, okul dönemi öncesinde yapılan eksiksiz hekim kontrolleri, beslenme düzenlemeleri ve hijyen önlemleri ile birlikte ebeveynlerin bilinçli yaklaşımı, çocukları hem hastalıklara karşı koruyor hem de akademik performans için güçlü bir zemin hazırlıyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. HİKMET AKBULUT