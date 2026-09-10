Kocaelispor'un yeni tesisinde yüzde 50'lik dönüm noktası

Proje yarılandı: çalışmalar eş zamanlı sürüyor

Kocaelispor için Körfez Sevindikli'de inşa edilen spor tesisinde fiziki gerçekleşme oranı %50'ye ulaştı. Yaklaşık 74.500 metrekarelik alanda yürütülen projede saha, tribün ve tesis binası imalatları eş zamanlı ilerliyor. Yerden ısıtmalı hibrit çim saha çevre çit montajı ve ısıtma altyapısı hazırlıkları başta olmak üzere birçok uygulama sahada tamamlandı.

Saha ve altyapı çalışmaları:

Projede futbol altyapısına ağırlık verildi. 68x105 metre ölçülerindeki yerden ısıtmalı hibrit çim sahanın çevre çit direkleri montaj aşamasında; ısıtma borularının imalatında kullanılacak halatların montajı tamamlandı. Ayrıca 68x105 metre doğal çim saha, 60x90 metre doğal çim saha, 68x105 metre sentetik çim saha, 30x50 metre doğal çim kaleci antrenman sahası ve 20x40 metre sentetik çim kapalı halı saha projede yer alıyor. Komplekste tenis ve basketbol sahaları da planlandı.

Tribün ve tesis binası ilerlemesi:

İki tribünün her biri 1.032 seyirci kapasiteli olarak tasarlandı. Tribünlerden birinde alçı sıva, mantolama ve sundurma üstü kaplama işleri tamamlanırken, genel mekanik ve elektrik imalatları sürüyor. Tesis binası toplam 14.800 metrekare kapalı alana sahip; bodrum katta karo mozaik, otel katında asma tavan karkasları hazırlanıyor ve dış cephe sıva imalatları devam ediyor. Tesis tamamlandığında kapalı yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna, Türk hamamı ve 422 metrekarelik fitness salonu gibi donanımlar sporcuların kullanımına sunulacak.

Sporcu konaklama ve destek birimleri:

Proje; fizyoterapist ve doktor odaları, 78 metrekarelik analiz odası, soyunma odaları, duş alanları ile teknik direktör ve antrenör odalarını kapsıyor. Kulüp arşivi, idari ofisler, basın toplantı odası, yemekhane, yemek terası ve dinlenme alanlarının yanı sıra bilardo ve oyun odası, sergi ve fuaye salonu ile ibadethane gibi sosyal alanlar da planlanmış durumda. Futbolcuların konaklaması için 41 otel odası ve 2 suit oda yer alacak.

Proje dokümanlarında saha alanı ölçüleri farklı şekilde ifade ediliyor; bir kısım veride 59.700 metrekare saha imalatı yer alırken, proje kapsamında ayrıca 59.200 metrekarelik saha alanı kaydı da bulunuyor. Her iki kayda göre de saha, tribün ve tesis binasındaki çalışmalar hız kesmeden devam ederek projenin tamamlanmasına doğru yol alınıyor.

KOCAELİSPOR’UN KÖRFEZ SEVİNDİKLİ’DEKİ YENİ TESİSİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI. YAKLAŞIK 74 BİN 500 METREKARELİK ALANDA YÜKSELEN PROJEDE FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 50’YE ULAŞIRKEN, FUTBOL SAHALARINDAN TRİBÜNLERE VE SPORCU KONAKLAMA ALANLARINA KADAR BİRÇOK BÖLÜMDE İMALATLAR EŞ ZAMANLI SÜRÜYOR.