Didim'de çöp noktalarına periyodik hijyen müdahalesi

çalışmanın kapsamı ve hedefi:

Didim Belediyesi, kent genelinde halk sağlığını korumayı amaçlayan temizlik ve hijyen çalışmalarını düzenli biçimde sürdürüyor. Çalışmaların odak noktasını, ortak kullanım alanlarındaki çöp konteynerleri ve çöp kutuları oluşturuyor; bu noktalarda yürütülen uygulamalarla çevresel kirliliğin, kötü kokuların ve zararlı canlıların çoğalmasının önlenmesi hedefleniyor.

uygulama şekli ve periyodiklik:

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama, dezenfeksiyon ve yıkama işlemleri kent genelindeki çöp toplama noktalarını kapsayacak şekilde planlı olarak yapılıyor. Uygulamalar düzenli dönemlerle tekrarlanıyor ve yaz aylarında artan hareketlilik ile sıcak hava koşullarının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak çalışmaların titizliği artırılıyor.

beklenen etkiler ve sürdürülebilir hijyen:

Yapılan müdahaleler, yalnızca alanların temiz görünmesini sağlamıyor; aynı zamanda halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir tedbir olarak değerlendiriliyor. Düzenli ilaçlama ve dezenfeksiyonun, haşere ve mikroorganizma riskini azaltarak ortak kullanım alanlarında daha sağlıklı bir çevre oluşturmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Belediye, bu uygulamaları temizlik, yıkama ve diğer hijyen çalışmalarıyla entegre ederek sürekliliği sağlamayı hedefliyor.

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI DÜZENLİ OLARAK SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA, KENTTE BULUNAN ÇÖP KONTEYNERLERİ VE ÇÖP KUTULARINDA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.