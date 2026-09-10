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Niğde'de hayırsever bağışıyla engellilere 21 akülü sandalye teslimi

Niğde Valiliği koordinasyonunda hayırsever Zeki Türkeş tarafından sağlanan 21 uzaktan kumandalı akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Niğde'de hayırsever bağışıyla engellilere 21 akülü sandalye teslimi

niğde'de destek ulaştı:

Niğde Valiliği himayesinde hayırsever iş insanı Zeki Türkeş tarafından temin edilen 21 adet uzaktan kumandalı akülü tekerlekli sandalye, ilde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi. Destek, engellilerin günlük yaşamlarındaki hareket kabiliyetini artırmayı ve bakım yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

ihtiyaç belirleme ve dağıtım süreci:

Valilik koordinasyonunda yürütülen tarama çalışmaları sonucunda uygun yararlanıcılar belirlendi. Yapılan saha değerlendirmeleri ve başvuru incelemeleriyle tespit edilen vatandaşlara, düzenlenen program çerçevesinde akülü sandalyeler teslim edildi. Dağıtım törenine vatandaşlar ve aileleri katıldı; süreçte şeffaflık ve önceliklendirme esas alındı.

valinin açıklamaları ve destek modeli:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, programda yaptığı konuşmada desteğin önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Bugün vatandaşlarımızı bu şekilde güler yüzlü görüyoruz, biz bundan son derece mutluyuz. Engelli vatandaşlarımızın akülü araç ihtiyacını karşılamak üzere hayırseverimiz Zeki Türkeş, sağ olsun, ilimize 21 adet akülü araç desteğinde bulundu. Biz de yaptığımız tarama sonucunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyerek araçların dağıtımını gerçekleştirdik. Allah hayrını kabul etsin".

Bu tür yerel iş birliği örnekleri kısa vadede bireylerin günlük yaşam kalitesini artırırken, uzun vadede erişilebilirlik ve bakım hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Valilik ile hayırseverin ortak çalışması, benzer girişimlerin planlanması açısından yerel düzeyde model oluşturuyor.

NİĞDE’DE ENGELLİ VATANDAŞLARA 21 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ

NİĞDE’DE ENGELLİ VATANDAŞLARA 21 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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