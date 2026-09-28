Bozkırın tuzu: yarım asırlık üretimin izleri Altın Koza'da

Belgesel festival seçkisinde

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak tarafından yönetilen Tuzdan Hayaller, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali belgesel seçkisine davet edildi. Yapım, festivalde izleyiciyle buluşacak.

Konu ve anlatım:

Tuzdan Hayaller, nüfusu giderek azalan bir köyde yaklaşık yarım asırdır geleneksel yöntemlerle tuz üreten ustabaşı ve işçilerin günlük yaşamını merkezine alıyor. Film, ağır çalışma koşulları ile kuraklık, göç ve iklim krizinin getirdiği tehditler nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kalan bu yaşam biçimini gözlemci ve akıcı bir anlatımla aktarıyor.

Festival programı ve önceki başarı:

Yapım, daha önce 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Ulusal Profesyonel Kategori'de finalist oldu; Altın Koza seçkisine girişi ise belgeselin festival yolculuğunu sürdüreceğini gösteriyor. Tuzdan Hayaller, festival kapsamında 29 Eylül Salı günü saat 14.30'da izleyiciyle buluşacak.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSA AK’IN YÖNETTİĞİ "TUZDAN HAYALLER" BELGESELİ, 33. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ’NİN BELGESEL SEÇKİSİNDE YER ALDI.