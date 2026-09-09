Bozova'da kamyona çarpan hafif ticari araçta 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova - Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Sürücü Levent Çerçi (41) idaresindeki 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, önündeki 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü; kazanın şiddeti araçta bulunanların ağır yaralanmasına ve olay yerinde müdahale gerekliliğine yol açtı.

Yaralıların durumu ve adli süreç:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine nakil işlemi gerçekleştirdi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36), Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) kurtarılamayarak yaşamını yitirdi; sürücü Levent Çerçi ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Böylece kazada toplam dört kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralı olarak tedavi gördüğü aktarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayın oluş şekli, hız ve mesafe gibi detaylar ile trafik güvenliği açısından olası ihmallerin tespiti için adli ve idari incelemeler sürüyor.

Şanlıurfa’da feci kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı