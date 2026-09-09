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Kısa süreli alev alarmı: Eskişehir'de daire yangını büyümeden kontrol altına alındı

Eskişehir Tepebaşı'ndaki Çamlıca Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kısa süreli alev alarmı: Eskişehir'de daire yangını büyümeden kontrol altına alındı

yangın kısa sürede söndürüldü:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Olayı haber alan yetkililer kısa sürede bölgeye sevk edildi.

müdahale süreci:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin dairenin tamamına ve çevredeki binalara sıçramasını engelleyerek yangına yoğun şekilde müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü; ardından dairede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

hasar ve soruşturma:

Olayda maddi hasar meydana gelirken, yapılan müdahale sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile uzman ekiplerin değerlendirmesi sürüyor.

Yetkililer ayrıca vatandaşları olası yangın durumlarında derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaya ve gerekli güvenlik önlemlerini almaya çağırdı.

ESKİŞEHİR&#039;DE DÜN GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA...

ESKİŞEHİR'DE DÜN GECE SAATLERİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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