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Kırmızı bültenle aranan Cezayir hükümlüsü Fatih'te teslim alındı

Cezayir'de uyuşturucu ticareti ve suç örgütü üyeliğinden 20 yıl hapis cezası bulunan M.D. (36), Fatih'te 8 Eylül 2026'de takip sonucu yakalandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırmızı bültenle aranan Cezayir hükümlüsü Fatih'te teslim alındı

Kırmızı bültenle aranan Cezayir hükümlüsü Fatih'te teslim alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, hakkında kırmızı bülten bulunan M.D. (36) tespit edildi. Cezayir adli makamlarınca şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından verilen 20 yıl hapis cezası ile arandığı bildirildi.

Operasyon ve takip:

Emniyet birimleri, M.D.'nin İstanbul'da bulunduğunu saptadıktan sonra teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliye yönelik operasyon 8 Eylül 2026 tarihinde Fatih ilçesinde gerçekleştirildi ve M.D. gözaltına alındı.

Adli işlem ve teslim:

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan M.D., hakkındaki adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu hükümlüsü İstanbul’da yakalandı

Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu hükümlüsü İstanbul’da yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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