Çakmakla oynayan 2 yaşındaki çocuğun kıvılcımı evi kullanılamaz hale getirdi

Aksaray'ta apartman dairesinde yangın

Aksaray Hasas Mahallesi Hasas Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katında oturan O.T.'ye ait dairede, 2 yaşındaki S.T.'nin yatak odasında çakmakla oynarken eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm odayı sardı ve yoğun duman oluştu.

Evde bulunan 3 çocuk ile yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine yapılan hızlı müdahaleyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

yangının söndürülmesi ve hasar:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü ancak evde ciddi hasar meydana geldi; yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi. Müdahalenin yoğunluğu yaklaşık 1 saat sürdü.

vatandaşların müdahalesi ve ifadeler:

Olayı fark eden ve binaya girerek içeridekilerin dışarı çıkarılmasına yardımcı olan Nuran Kale, 'Arabayla geçerken gördük, abi gelince beraber girdik. Çakmakla oynuyormuş. Minik olduğu için çakmağı almış, yatak odasını tutuşturmuş. Abi ile birlikte girdik içeri, hepsi iyi Allah’a şükür' diye konuştu.

Evde ikamet eden arkadaşını uyaran O.T.'nin çağrısıyla adrese geldiğini belirten Cengiz Tan ise, 'Yoğun dumana rağmen içeri girdim, 3 çocuğu ve evdeki yaşlı kadını dışarı çıkardım' ifadelerini kullandı.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yangının çıkış nedeni olarak çakmakla oynama gösterildi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için çocukların kolay ulaşabileceği yerlerde kibrit, çakmak gibi eşyaların bulundurulmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

AKSARAY'DA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YATAK ODASINDA ÇAKMAKLA ATEŞ YAKMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ. EVDEKİ 3 ÇOCUK VE YAŞLI KADIN VATANDAŞLARCA KURTARILDI.