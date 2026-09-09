Kütahya OSB'de sanayiye emek veren isimlerin hikâyeleri cadde panolarında

Kütahya OSB'de anma ve tanıtım çalışması

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bölgenin kuruluş ve gelişim sürecine katkı sağlamış isimlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla bir tanıtım projesi başlattı. Bölge içinde isimlerini taşıyan caddelere yerleştirilen panolarda; fotoğraflar, yaşam ve iş hayatlarına ilişkin bilgiler ile bu kişilerin Kütahya sanayisine sundukları katkılar bir araya getirildi.

Panolarda yer alan bilgiler:

Hazırlanan panolarda, ekonomiye sağlanan katkılar, istihdam ve girişimcilik öyküleriyle birlikte kişilerin biyografilerine de yer verildi. Bekir Eskioğlu, Nafi Güral, Rıza Güral, İsmet Güral, İrfan Sopakoymaz ve Necati Ünal gibi isimlerin fotoğrafları ve iş yaşamlarına dair kısa anlatımlar, caddeleri kullanan çalışanlar ve ziyaretçiler için sürekli erişilebilir hale getirildi. Panolarda, İrfan Sopakoymaz'ın 1997'de bölgede üretimin başlamasına öncülük ettiği kaydı da korunuyor.

Amacı ve beklenen etkileri:

Projenin hedefi, bölgenin kurumsal hafızasını fiziksel mekanlarla bütünleştirmek ve isimleriyle anılan kişilerin katkılarının daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak. Böylece her gün kullanılan caddeler, yalnızca bir adres olmanın ötesine geçerek kent hafızasının taşınmasına aracılık ediyor.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün güçlü bir üretim ve yatırım merkezi olarak yolumuza devam ediyorsak, bunun temelinde geçmişte ortaya konulan emek, cesaret, girişimcilik ve vizyon vardır. Bir sanayi bölgesinin hafızası yalnızca fabrikaları, yolları ya da yatırımlarıyla değil; onu var eden insanlarla yaşar. İsimlerini caddelerimizde yaşattığımız değerlerimizin hikâyelerinin de bilinmesini, özellikle gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsiyoruz. Bu çalışma, Kütahya sanayisine değer katmış isimlere duyduğumuz saygının ve vefanın bir göstergesidir. Geçmişimizden aldığımız güçle üretmeye, gelişmeye ve Kütahya’ya değer katmaya devam edeceğiz".

Yönetim, projenin sadece anma amaçlı olmadığını; aynı zamanda genç kuşaklara rol modeller sunma ve bölgedeki girişimcilik kültürünü görünür kılma işlevi taşıdığını vurguluyor. Panolar, hem yerel hem de ziyaretçi kitlesine Kütahya'nın üretim serüvenine dair somut bir bağ kurma imkânı sağlıyor.

Bu çalışma sayesinde Kütahya OSB'deki caddeler, taşıdıkları isimlerin hikâyelerini gündelik mekânlara taşıyarak bölgenin sanayi tarihini ve kurumsal belleğini canlı tutmayı amaçlıyor. Değerlerimiz olarak adlandırılan bu girişim, sanayiye emeği geçmiş kişilere duyulan saygının somut bir ifadesi olarak öne çıkıyor.

KÜTAHYA OSB’DE SANAYİNİN DEĞERLERİ YAŞATILIYOR