Ilgaz tünelinde tatbikat: Kastamonu-Çankırı yönü 10 Eylül günü kapalı

Çankırı Valiliği, 10 Eylül Perşembe günü Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Kastamonu-Çankırı (Ilgaz) istikametinin ulaşımına, planlanan acil durum tatbikatı nedeniyle kapatılacağını duyurdu. Uygulama, 2026 yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında gerçekleştirilecek.

Tatbikatın kapsamı:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve paydaş kurumların katılımıyla tünelin Kastamonu-Ilgaz yönü çıkışında yapılacak tatbikatta deprem, yangın, araç kazası ve göçük senaryoları canlandırılacak. Senaryolar, müdahale ekiplerinin koordinasyonunu ve sahadaki acil durum yönetimini test etmeyi amaçlıyor.

Ulaşım ve sürücülere uyarı:

Valilik, ilgili güzergahın 10 Eylül Perşembe 07.30-17.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacağını belirtti. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri ve ulaşım güvenliği için gerekli tedbirleri almaları istendi.

ÇANKIRI VALİLİĞİ, 10 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK OLAN TATBİKAT İÇİN ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ’NİN SABAH SAATLERİNDEN AKŞAM SAATLERİNE KADAR ULAŞIMA KAPANACAĞINI AÇIKLADI.