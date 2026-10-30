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Bozuk tavuğa izin yok, Kırıkhan'da zabıta 15 kilogram ürünü el koydu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşlara verilmeye hazırlanan pişmiş ve çiğ yaklaşık 15 kilogram bozuk tavuk ele geçirip gıda mühendisleri gözetiminde imha etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozuk tavuğa izin yok, Kırıkhan'da zabıta 15 kilogram ürünü el koydu

Olayın ayrıntıları

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen rutin denetimde, zabıta ekipleri bir restoranda vatandaşlara servis edilmeye hazırlanan pişmiş ve çiğ tavuklar tespit etti. Ekiplerin incelediği görüntülerde, ürünlerin hijyen koşullarına uygun olmayan ortamlarda muhafaza edildiği belirlendi.

Denetimde tespit edilenler:

Zabıta incelemesinde, satışa sunulmak üzere bekleyen ve bozulduğu belirlenen pişmiş ile çiğ halinde toplam yaklaşık 15 kilogram tavuk ele geçirildi. Ürünlerin ambalajlama, saklama ve sunum koşullarının yönergelere aykırı olduğu kaydedildi.

Uygulanan işlemler ve sonuç:

Ele geçirilen tavuklar, gıda mühendisleri gözetiminde imha edildi. Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimler sonucu, restorana ilişkin idari işlem başlatıldı. Olay, yetkililer tarafından vatandaşlara yönelik uyarı ve denetimlerin süreceği vurgusuyla kamuoyuna duyuruldu.

Zabıta ekipleri, benzer ihlallerin önlenmesi için işletmelerde hijyen koşullarının düzenli olarak takip edileceğini bildirdi ve tüketicilerin şüpheli durumları yetkililere bildirmesi istendi.

HATAY’DA ZABITA EKİPLERİNİN RESTORANA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ DENETİMLERDE MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER...

HATAY’DA ZABITA EKİPLERİNİN RESTORANA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ DENETİMLERDE MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARKEN, VATANDAŞLARA YEDİRİLMEYE HAZIRLANAN BOZUK PİŞMİŞ VE ÇİĞ HALDEKİ TAVUK ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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