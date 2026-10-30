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Mayon'daki patlama sonrası alarm seviyesi 3'e yükseltildi

Filipinler'in Luzon adasında Mayon Yanardağı'nda yerel saat 11.53'te meydana gelen patlamanın ardından Phivolcs alarm seviyesini 3'e yükseltti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mayon'daki patlama sonrası alarm seviyesi 3'e yükseltildi

Mayon yanardağında son gelişme

Filipinler'in Luzon Adası'nda yer alan Albay eyaletindeki Mayon Yanardağı'nda yerel saat 11.53'te bir patlama meydana geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada yanardağın kül püskürttüğü bildirildi.

patlama ve gözlemler:

Phivolcs açıklamasında, patlamanın ardından yanardağın alarm seviyesinin beşli sınıflandırmada 3'e yükseltildiği belirtildi. Kurum, bu seviyenin yakın dönemde "tehlikeli bir patlama" olabileceği anlamına geldiğini kaydetti.

alarmın anlamı ve beklentiler:

Mayon, Filipinler'deki 22 volkanın en aktifi olarak biliniyor; bu nedenle yükseltilen alarm seviyesi bölge için dikkat gerektiriyor. Yetkililer ve uzmanlar gelişmeleri izliyor; bölge sakinleri ile ziyaretçilere resmi uyarılar doğrultusunda hareket etmeleri öneriliyor.

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Filipinler'de bulunan Mayon Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle alarm seviyesi 3'e yükseltildi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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