Iğdır’da emanet kargo yöntemiyle sevk planı ortaya çıktı: 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun seyri:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında birden fazla hedefi kapsayan operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada M.T., B.C.O., O.U., H.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturmada şüphelilerin, temin edecekleri uyuşturucu maddeyi yakalanmamak amacıyla otobüs firmaları üzerinden emanet/kargo yöntemiyle sevk etmeyi planladıkları tespit edildi. İlk operasyonda yapılan arama ve kontrollerde 592 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sınır geçişi ve ikinci yakalama:

Soruşturmanın devamında, uyuşturucu maddeyi İran’dan Türkiye’ye getirdiği belirlenen F.B. isimli İran uyruklu şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelinin Gürbulak Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yaptığı ve otobüsle batı illerine uyuşturucu götüreceği bilgisi üzerine takibe alındı.

Ağrı’da durdurulan şüphelinin üzerinde ve kullanımındaki valizde, Narkotik Madde Arama Köpeği UZİ ile yapılan aramada 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu şüpheli de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adli süreç ve sonuç:

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirilmiş oldu. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet birimleri, ekipler arası istihbarat paylaşımı ve sınır geçişi takibi sayesinde farklı aşamalarda gerçekleştirilen operasyonlarla şüpheli sevk yöntemlerini ortaya çıkararak soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

IĞDIR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ.