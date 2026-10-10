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Bozüyük Aksutekke'de motoru tutuşan otomobil itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Aksutekke mevkiinde 16 ABF 172 plakalı otomobilin motorundan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yaralanma yok.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük Aksutekke'de motoru tutuşan otomobil itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Olayın ayrıntıları:

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aksutekke mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden duman yükselmeye başladı. Sürücü Ahmet Emin A. idaresindeki 16 ABF 172 plakalı araç kısa sürede alev aldı.

Müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarıyla alevler kontrol altına alındı ve araç soğutuldu.

İnceleme başlatıldı:

Yangında yaralanan olmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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