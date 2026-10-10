Bozüyük Aksutekke'de motoru tutuşan otomobil itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Olayın ayrıntıları:

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aksutekke mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden duman yükselmeye başladı. Sürücü Ahmet Emin A. idaresindeki 16 ABF 172 plakalı araç kısa sürede alev aldı.

Müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarıyla alevler kontrol altına alındı ve araç soğutuldu.

İnceleme başlatıldı:

Yangında yaralanan olmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI