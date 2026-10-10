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Şehir genelinde eş zamanlı baskın: 57 kilo 300 gram skunk bulundu

İstanbul'da 9 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Büyükçekmece, Başakşehir, Fatih ve Beylikdüzü'nde 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:57

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şehir genelinde eş zamanlı baskın: 57 kilo 300 gram skunk bulundu

Operasyonun kapsamı ve hedef birim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 9 Ekim tarihinde çok yönlü bir operasyon gerçekleştirdi.

Aramalar ve ele geçirilen miktar:

Polis ekipleri, operasyonu Büyükçekmece, Başakşehir, Fatih ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı olarak planladı. Belirlenen noktalarda yapılan çalışmada 2 ikamet ve 2 araç hedef alındı ve aramalar sonucunda toplam 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Aramalarda yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç, yetkili merciler tarafından devam ettiriliyor.

İstanbul polisi, il genelinde benzer organizasyonlara karşı denetimlerini sürdürdüğünü bildiriyor; yakalanan miktar ve çok noktalı operasyon, yürütülen istihbarat ve koordinasyonun sonucu olarak yansıyor.

İSTANBUL’UN DÖRT İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 57 KİLO 300 GRAM...

İSTANBUL’UN DÖRT İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 57 KİLO 300 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ, 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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