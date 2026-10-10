Şehir genelinde eş zamanlı baskın: 57 kilo 300 gram skunk bulundu

Operasyonun kapsamı ve hedef birim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 9 Ekim tarihinde çok yönlü bir operasyon gerçekleştirdi.

Aramalar ve ele geçirilen miktar:

Polis ekipleri, operasyonu Büyükçekmece, Başakşehir, Fatih ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı olarak planladı. Belirlenen noktalarda yapılan çalışmada 2 ikamet ve 2 araç hedef alındı ve aramalar sonucunda toplam 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Aramalarda yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç, yetkili merciler tarafından devam ettiriliyor.

İstanbul polisi, il genelinde benzer organizasyonlara karşı denetimlerini sürdürdüğünü bildiriyor; yakalanan miktar ve çok noktalı operasyon, yürütülen istihbarat ve koordinasyonun sonucu olarak yansıyor.

İSTANBUL’UN DÖRT İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 57 KİLO 300 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ, 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.