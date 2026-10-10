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Karaman'da Atatürk Bulvarı'nda suv'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman Atatürk Bulvarı'nda A.K. (19) idaresindeki motosiklet, 35 CGY 596 plakalı Volkswagen suv'a arkadan çarptı; yaralı sürücü tedaviye alındı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:57

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da Atatürk Bulvarı'nda suv'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da Atatürk Bulvarı'nda motosikletle suv çarpışması

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (19) idaresindeki 70 ABU 310 plakalı motosiklet, S.T. yönetimindeki 35 CGY 596 plakalı Volkswagen marka suv'a arkadan çarptı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü A.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Kazaya ilişkin bölge polisleri tarafından soruşturma ve tahkikat başlatıldı. Olay yerinde yapılacak incelemeler ile çarpışmanın nedenine ilişkin detaylar saptanacak.

KARAMAN&#039;DA SUV ARACA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KARAMAN'DA SUV ARACA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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