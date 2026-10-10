İzmit'te tartışma kavgaya dönüştü, yerdeki kişinin yüzüne basılan anlar kayda geçti

Olayın kaydedilmesi:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde gece saatlerinde bir tartışma kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi ve kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren kayıtlar ortaya çıktı.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda, yerde yatan bir erkeğin yüzüne ayağıyla bastıran bir kişinin olduğu; bu kişinin zaman zaman bağırdığı ve çevreden izleyenlerin uzaktan kaydettiği anlar net şekilde görünmekte. Görüntülerde olayın nedeni veya taraflar arasındaki geçmişe dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililerden edinilen bilgiye göre, kimliği ve yaşı henüz öğrenilemeyen kişi hakkında polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma devam ediyor ve yetkililer görüntüler üzerinden tarafları ve olayın seyrini tespit etmeye çalışıyor.

Yerdeki kişinin yüzüne ayağıyla bastı: Şiddet anları kamerada