Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

İzmit'te tartışma kavgaya dönüştü, yerdeki kişinin yüzüne basılan anlar kayda geçti

İzmit Kemalpaşa Mahallesi'nde gece çıkan tartışmada, kimliği belirsiz kişi yerdeki erkeğin yüzüne ayağıyla bastı; anlar cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmit'te tartışma kavgaya dönüştü, yerdeki kişinin yüzüne basılan anlar kayda geçti

Olayın kaydedilmesi:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde gece saatlerinde bir tartışma kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi ve kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren kayıtlar ortaya çıktı.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda, yerde yatan bir erkeğin yüzüne ayağıyla bastıran bir kişinin olduğu; bu kişinin zaman zaman bağırdığı ve çevreden izleyenlerin uzaktan kaydettiği anlar net şekilde görünmekte. Görüntülerde olayın nedeni veya taraflar arasındaki geçmişe dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililerden edinilen bilgiye göre, kimliği ve yaşı henüz öğrenilemeyen kişi hakkında polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma devam ediyor ve yetkililer görüntüler üzerinden tarafları ve olayın seyrini tespit etmeye çalışıyor.

Yerdeki kişinin yüzüne ayağıyla bastı: Şiddet anları kamerada

Yerdeki kişinin yüzüne ayağıyla bastı: Şiddet anları kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı
images

Gece saatlerinde silahlı saldırı: Enes Ertaş hayatını kaybetti
images

Yemekte çıkan tartışmada eşini vuran adama 18 yıl 4 ay hapis
images

Eş zamanlı operasyonla 33 ilde göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 47 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

yöneticiler maç öncesi kahvaltıda buluştu

Gripin'in Aydın konseri öncesi tercihi Efeler'in Doğa Konaklama tesisi oldu

Bodrum'da mutfak atıkları evde bokashiyle dönüşüyor

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı