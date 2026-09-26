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Bozüyük'te ebeveynlere akran zorbalığı ve internet güvenliği semineri

Bozüyük'te düzenlenen toplantıda 43 veliye akran zorbalığı, güvenli internet, 112 acil hattının doğru kullanımı ve polislik çalışmaları anlatıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bozüyük'te ebeveynlere akran zorbalığı ve internet güvenliği semineri

toplantının yürütüldüğü yer ve katılım:

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına 43 veli katıldı. Etkinlik, Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve ailelere çocukların karşılaşabileceği riskler konusunda kapsamlı bilgiler verildi.

toplantının içeriği:

Toplantıda öncelikli olarak çocukların maruz kalabileceği akran zorbalığı türleri, bu davranışların belirtileri ve ebeveynlerin alabileceği önleyici tedbirler ele alındı. Velilere, zorbalık durumlarında iletişim kurma, okul ile iş birliği yapma ve gerektiğinde kollukla nasıl temas kurulacağı konusunda uygulamalı öneriler sunuldu.

Ayrıca katılımcılara güvenli internet kullanımı hakkında rehberlik yapıldı; sosyal medya, oyunlar ve çevrimiçi iletişimde dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Toplantıda 112 Acil Çağrı Hattının doğru kullanımı ile ilgili bilgilendirme de yapılarak gereksiz aramaların önlenmesi ve acil durumlarda hızlı müdahalenin önemi vurgulandı.

farkındalık artırma ve devam eden çalışmalar:

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin ailelerin bilgi ve farkındalık düzeyini yükseltmeyi amaçladığını belirtti. Çalışmaların, çocukların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı proaktif yaklaşımı destekleyecek şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Velilere yapılan bilgilendirmelerin periyodik olarak tekrarlanacağı ve okul ile kolluk arasında iletişimin güçlendirilmesi için ek programların planlandığı aktarıldı. Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sonlandırıldı ve katılımcılara bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

BİLECİK’TE 43 VELİYE AKRAN ZORBALIĞI UYARISI

BİLECİK’TE 43 VELİYE AKRAN ZORBALIĞI UYARISI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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