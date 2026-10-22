Bozüyük'te küçük çaplı metamfetamin operasyonu: üç şüpheli hakkında işlem

Bozüyük'te küçük çaplı metamfetamin operasyonu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 10 gram metamfetamin ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli süreç başlatıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyon, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü, uyuşturucu arama köpek unsurları ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ekiplerce yürütülen çalışmada ele geçirilen maddeler ve aparatlar muhafaza altına alındı.

gözaltı ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 191'inci maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak suçundan adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından alınacak hukuki kararlar yetkili mercilerce açıklanacak.

BİLECİK’TE 10 GRAM METAMFETAMİN VE 7 ADET UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ