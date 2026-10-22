Kepez'de jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

kepez'de jandarma operasyonu:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde uyuşturucu ve silah ticetine yönelik bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, emniyet tedbirleri alınarak çok sayıda delil ele geçirildi.

ele geçirilenler:

Aramada 4 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, bin 106 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, ziynet eşyaları, 3 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para bulundu.

gözaltılar ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı. Jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor; ele geçirilen malzemelerin kaynağı ve suç ilişkileri yönünden inceleme sürdürülmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER