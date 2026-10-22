D-100'de ardışık kazalar: tır dorsesi devrildi, bir otomobil daha refüje çarptı

D-100'de yaşanan zincirleme kazalar:

Kaza, D-100 Karayolu'nun İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İstanbul mevkii civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle seyir halinde olan tır sürücüsünün kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi yan yatarak dorsedeki eşyalar yola savruldu.

Çarpışmanın şiddeti sonucu tırın çekici bölümü öne doğru eğildi; dorsede taşınan yükün yola saçılması yolu kullanılamaz hale getirdi ve çevrede güvenlik riski oluştu.

Kaza yerindeki bulgular ve ikinci çarpma:

Kaza mahallinde yapılan tespitlere göre, tırın kaza yaptığı noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde bir otomobil de orta refüje çarptı. Otomobilin refüje çarpma nedeni ve hasarın boyutu, olay yerindeki ilk incelemelerle belirlenmeye çalışıldı.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, güvenlik önlemleri alıp yolda biriken eşyaların kaldırılmasını sağladı.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, her iki kazaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı.

D-100’de peş peşe 2 kaza: Tır ve otomobil orta refüje çarptı