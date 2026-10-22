Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı

Muğla'da firari hükümlü yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli Fethiye'de yakalandı. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, firari şahsın adli süreçleri tamamlanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Operasyonun kapsamı:

Çalışma, arama kararı bulunan ve firarda olduğu tespit edilen şahıslara yönelik olarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon kapsamında gerçekleştirildi. Soruşturmayı yürüten birimlerin koordineli çalışması sonucu hedef şahsın tespit edilerek yakalanması sağlandı.

Hukuki durum ve teslim:

Çorum Ağır Ceza İlamat Masasınca, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.T. isimli kişi, Fethiye'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.C.T., ilgili cezaevine teslim edildi.

FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN HAKKINDA 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN H.C.T., YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.