Bozüyük'te kapalı semt pazarında bilgilendirme çalışması

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki kapalı semt pazarında vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında halka KADES uygulaması, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında kapsamlı bilgi verildi. Ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda yetkililere haber vermeleri konusunda uyardı.

Bilgilendirme içeriği ve amaç:

Toplum Destekli Polislik ekibi sunum ve kısa bilgilendirmelerle uygulamaların işleyişini anlattı, güvenlik tedbirlerinin önemi üzerinde durdu ve soruları yanıtladı. Amaç, risklere karşı farkındalığı artırmak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek olarak açıklandı.

Broşür dağıtımı ve devam eden çalışmalar:

Ekipler bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşları korunma yolları konusunda bilgilendirdi. Yetkililer, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin benzer bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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