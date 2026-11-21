Bilecik’te kadın emeği üretime dönüşüyor

Osmaneli ilçesinde kadınların ekonomiye katılımını artırmak ve yerel üretimi güçlendirmek amacıyla kooperatif ziyaretleri yapıldı. Muratdere Köyü ile Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinde gerçekleştirilen incelemeler, kadın üreticilerin faaliyetlerinin yerinde görülmesini sağladı ve destek mekanizmalarının değerlendirilmesine zemin hazırladı.

Ziyaretlerin ayrıntıları:

İncelemelere Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, beraberindeki şube müdürü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) kuruluş müdürü ve Kadın Hizmetleri Birimi personeli katıldı. Kooperatifler bünyesindeki üretim süreçleri, ürün çeşitliliği ve pazarlama olanakları hakkında bilgi alındı; kadınların üretime katılımını artırmaya yönelik öneriler görüşüldü.

Hedefler ve taahhütler:

Görüşmelerin, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' İyi Niyet Beyanı kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Yerel üretimin güçlenmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve ekonomik hayatta kadınların rolünün artırılması öncelikler arasında yer aldı.

"Kadınların üretime katılması, kendi işlerini kurarak ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması ve emeklerinin değer kazanması bizim için büyük önem taşıyor. Kadın kooperatiflerimizin desteklenmesiyle hem kadın girişimciliğinin gelişmesine hem de yerel üretimin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK'TE KADIN EMEĞİ ÜRETİME, ÜRETİM EKONOMİYE DÖNÜŞÜYOR