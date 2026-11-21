Olay yeri ve müdahale:

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi sınırlarında, Sıtkı Koçman Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında kamyon ile taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu taksi içinde sürücünün araçta sıkıştığı bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, taksi sürücüsünü kurtarmak için aracın kapısını keserek müdahale etti ve sürücü çıkarıldı.

Yaralıların durumu:

Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri hastanede sürüyor.

Soruşturma süreci:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin tespitler ve olay yerindeki deliller, yetkililerin yürüttüğü soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE KAMYON İLE TAKSİNİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN TAKSİ ŞOFÖRÜ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.