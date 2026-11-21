olayın ortaya çıkışı:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Akmescit Sokak üzerinde bulunan bir binada tek başına yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Taşdemir, yakınları ve komşularının uzun süredir ulaşamaması üzerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Taşdemir'i hareketsiz halde buldu.

sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ve tespit:

Sağlık ekiplerince yapılan ön kontrollerde, 78 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından detaylı inceleme için belediye tabibi çağrıldı.

inceleme sonucu ve cenaze işlemleri:

Belediye tabibinin yaptığı tetkiklerde Taşdemir'in yaklaşık 2-3 gün önce vefat ettiği ve ölümün normal ölüm olarak değerlendirildiği belirtildi. Cenaze, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra morga kaldırıldı.

Olayla ilgili bilgilendirme, ilk ihbarı yapan yakınları ve komşuların beyanları doğrultusunda yetkililerce yürütülen çalışmalarla sınırlı kaldı.

Eskişehir'de yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu