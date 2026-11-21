Olay yerinden adli sürece: kriminal laboratuvarların rolü:

Suç anında bırakılan izler, Jandarma Kriminal Başkanlığı'nın laboratuvarlarında alanında uzman personel tarafından titizlikle inceleniyor. Elde edilen materyaller; bilimsel yöntemler ve üst düzey teknolojik cihazlarla analiz edilerek soruşturmalara doğrudan veri sağlanıyor. Bu yaklaşım; delilin sadece muhafaza edilmesi değil, onu olayın aydınlatılmasına katkı verecek objektif bulgulara dönüştürmek üzerine kurgulanıyor.

delilden suç ve suçluya ulaşma prensibi:

Ankara Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli Veri İnceleme Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Güngör, çalışmanın temelini "delilden suç ve suçluya ulaşmak" şeklinde özetliyor. Olay yerinden alınan parmak izi, DNA, silah, kovan, uyuşturucu madde, belge veya dijital cihazlar doğru yöntemlerle incelendiğinde olayın işleyişine ilişkin kritik bilgiler elde edilebiliyor. Jandarma Kriminal Başkanlığı bünyesinde yer alan Ankara, İstanbul, İzmir ve Van laboratuvarlarında yürütülen çalışmalar, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip yöntemlerle yapılmaktadır.

delillerin toplanması ve bütünlüğünün korunması:

Olay yeri inceleme timleri, delillerin usulüne uygun şekilde tespit edilmesi, ambalajlanması ve kriminal laboratuvarlara gönderilmesi sürecini sistematik olarak yürütüyor. Burada parmak izi, ayak izi, kan, saç, deri örneği, silah ve mermi parçaları kadar cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital materyallerin de incelenmesi gerekiyor. Binbaşı Güngör, delilin olay yerinde yanlış toplanmasının veya gözden kaçmasının laboratuvarda telafisinin mümkün olmayabileceğini vurgulayarak, zincirin her halkasının önemine dikkat çekiyor.

teknoloji ve yapay zeka uygulamaları:

Jandarma Kriminal ekipleri, yerli ve milli yazılımlar ile yapay zekâ destekli sistemleri adli süreçlere entegre ediyor. Veri işleme hızını ve güvenliğini artırma amaçlı yürütülen projeler arasında 'Kovan ve Mermi Çekirdeği İnceleme Sistemi Projesi' ve 'İmza Yazılımı Projesi' bulunuyor. Ayrıca Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi (BVYS) ve Kriminal Bilgi Yönetim Sistemi gibi yerli çözümler, delilden sanığa ulaşma sürecinin dijitalleştirilmesini ve hızlanmasını sağlıyor.

dijital delillerin artan önemi ve zorluklar:

Teknolojinin gelişimiyle adli bilişim alanı güçlendi; mobil cihaz inceleme, görüntü analizi ve büyük veri değerlendirmesi gibi yeni disiplinler ön plana çıktı. Dijital deliller şifreleme, farklı işletim sistemleri ve uygulama çeşitliliği gibi zorluklar barındırıyor. Bu nedenle delilin ilk bulunduğu andan inceleme sonuçlanana kadar bütünlüğünün korunması, adli sürecin güvenilirliği açısından kritik önem taşıyor.

uzmanlık alanları ve disiplinler arası çalışma:

Jandarma Kriminal laboratuvarlarında DNA, kimya, balistik, parmak izi, iz, belge ve yazı, uyuşturucu madde ve dijital incelemeler gibi çeşitli disiplinlerde çalışmalar yürütülüyor. Balistik incelemeler ile silah, kovan ve mermi çekirdeği arasında bağlantı kurulurken; biyometrik ve parmak izi sistemleri kimliklendirmeye, dijital analizler ise zaman çizelgesi ve kişiler arası ilişkilere ışık tutuyor. Farklı delil türlerinin birlikte değerlendirilmesi, olay ilişkilerine dair alternatif açıklamaların sistematik olarak test edilmesini sağlıyor.

narkotik analiz ve olaylar arası bağ kurma:

Narkotik Madde Analiz Laboratuvarı, ele geçirilen maddelerin salt varlığını tespit etmenin ötesinde etken madde, saflık, profil, üretim yöntemi ve menşei gibi özellikleri de inceleyebiliyor. Bu analizler, farklı olaylar arasında bağlantı kurulmasına katkı sağlayabilecek bilimsel veriler üretiyor ve soruşturmalara yön veriyor.

Binbaşı Güngör, "delilin bulunamaması ile delilin hiç var olmaması aynı şey değildir" uyarısında bulunarak, yangın, su, uzun süreli çevresel etki veya kontaminasyon gibi etkenlerin delil niteliğini zayıflatabileceğini, ancak teknolojinin ilerlemesiyle bugün değerlendirilemeyen bulguların gelecekte değerlendirilebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, adli bilimlerde 'kusursuz suç' kavramının sorgulanmasını sağlıyor.

Sonuç olarak Jandarma Kriminal laboratuvarları; uzman personel, yerli teknolojiler ve yapay zekâ destekli çözümlerle delilleri bilimsel verilere dönüştürerek soruşturmalara somut katkı sunuyor ve suçla mücadelede adli bilimin belirleyici rolünü güçlendiriyor.

SUÇ İŞLENİRKEN KULLANILDIĞI DEĞERLENDİREN TÜM DELİLLER, JANDARMA KRİMİNAL BAŞKANLIĞININ LABORATUVARLARINDA ALANINDA UZMAN PERSONELLER TARAFINDAN TİTİZLİKLE İNCELENİYOR. ELDE EDİLEN MATERYALLER, BİLİMSEL YÖNTEMLERLE VE ÜST DÜZEY TEKNOLOJİK CİHAZLARLA ANALİZ EDİLEREK OLAYLARIN AYDINLATILMASINA KATKI SAĞLIYOR.