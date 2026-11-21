program ve amaçları:

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinde Gençlik Ofisine kayıtlı gençler için kapsamlı bir gezi programı düzenledi. Yoğun başvurular arasından kura ile belirlenen 150 genç, üç ayrı kentte tarih ve kültür odaklı gezilere katıldı.

Ankara rotası:

Programın ilk durağı Ankara oldu. Gençler, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi gibi kentteki millî, tarihî ve manevi değerleri yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaretler, gençlerin Cumhuriyet ve kültürel miras hakkında doğrudan gözlem ve bilgi edinmesini sağladı.

Çanakkale rotası:

İkinci günde Çanakkale'ye geçen kafile Eceabat'tan başlayan programda Rumeli Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Sargı Yeri Şehitliği, Alçıtepe Hilal-i Ahmer Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi cephe ve anıtları ziyaret etti. Gençler, milletin bağımsızlık mücadelesine ilişkin mekânları bizzat yerinde görerek tarih bilincini pekiştirdi.

İstanbul rotası:

Gezinin son aşamasında İstanbul'u gezen gençler, kentteki çok katmanlı tarih ve kültür zenginliklerini keşfetti. Programda Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Pierre Loti Tepesi, Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Ayasofya, Sultanahmet Meydanı, Kapalıçarşı, Eminönü ile Galata Köprüsü ve Kulesi gibi simgesel noktalar yer aldı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yıl boyunca düzenlediği sportif etkinliklerin yanı sıra sosyal ve kültürel programlarla da gençleri buluşturmaya devam edeceğini belirtti. Müdürlük, benzer gezi ve etkinlikleri ilerleyen dönemlerde de sürdürecek.

DÜZCE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK ARA TATİLİNDE GENÇLERE YÖNELİK GEZİ ORGANİZASYONU DÜZENLEDİ. GENÇLİK OFİSİNE KAYITLI 150 GENÇ ANKARA, İSTANBUL VE ÇANAKKALE’NİN TARİHİ ALANLARINI GEZDİ.