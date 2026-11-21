Belkıs Mahallesi D400 karayolunda duman paniği:

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün akşam saatlerinde, seyir halindeki bir hafif ticari araçtan çıkan duman çevredekileri alarma geçirdi. Olay, Belkıs Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Araç plakası 07 BIP 337 olarak kaydedildi ve diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar, müdahale ve beklenmedik karşılaşma:

Sürücü Sadi Bülbül, aracından duman çıktığını fark edince güvenlik amacıyla aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada karşı şeritten siren çalarak geçen itfaiye araçlarını gören Bülbül, ekiplerin başka bir yangına müdahale ettiğini düşünerek dua etmeye başladı.

sürücünün şaşkınlığı ve olayın sonucu:

Bülbül, itfaiye ekiplerinin manevra yapıp kendi aracının yanında durmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaşadıklarını anlatan Bülbül, 'Araçtan duman çıkınca hemen kenara çektim. O an ne olduğunu ilk başta ben de tam anlamadım. İtfaiye karşıdan geçince 'Herhalde bir yerde yangın var, Allah yardımcıları olsun' dedim. Bir baktım buraya geldiler, ben de çok şaşırdım.' ifadelerini kullandı.

Ekipler olay yerinde tedbir amaçlı kontrollerini yaptı; herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Maddi hasar oluşan şirket aracının, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. Bülbül, ekiplerin müdahalesi için teşekkür etti ve yaşanan anın tebessüm ettirdiğini söyledi.

EKİPLERİN KENDİ ARACININ YANINDA DURMASIYLA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞAYAN SÜRÜCÜNÜN O ANLARI TEBESSÜM ETTİRDİ.