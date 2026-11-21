Bozüyük'te yakalanan aranan şahıs 12 yıllık kesinleşmiş cezasıyla cezaevine gönderildi

Bozüyük'te aranan M. Y., 'Yağma' ve 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama' suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.