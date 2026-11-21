Bozüyük'te yakalanan aranan şahıs 12 yıllık kesinleşmiş cezasıyla cezaevine gönderildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan M. Y. yakalandı. Şahıs, resmi kayıtlarda 'Yağma' ve 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama' suçlarından aranmaktaydı.
yakalama süreci:
Bozüyük Asayiş Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışma sonucu tespit edilen M. Y., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde, şahsın iki suçtan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!