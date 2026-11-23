toplantının kapsamı:

Bozüyük Kaymakamlığında düzenlenen değerlendirme toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Oturumda, ilçede kurulması planlanan Küçük Sanayi Sitesi projesinin mevcut durumu ve sonraki adımlar görüşüldü.

planlanan çalışmalar:

Toplantıda, projenin temel hedefleri olarak ilçe sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikli olduğu belirtildi. İlgili kurum temsilcileri, kuruluş sürecinde yürütülecek teknik, idari ve koordinasyon çalışmalarının kapsamını ve sorumluluk dağılımını tartıştı.

Vali Sözer, yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin Bozüyük'ün geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı ve süreçlerin kurumlar arası yakın işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini söyledi. Katılımcılar, belirlenen yol haritasının adım adım uygulanmasının proje başarısı için kritik olduğunda mutabık kaldı.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İÇİN YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLDİ