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Bozyazı'da seralardan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli Mahallesi Akdam mevkisinde çıkan yangın, rüzgarla seralardan ormanlık alana yayıldı; havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bozyazı'da seralardan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

yangının gelişimi:

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Tekeli Mahallesi Akdam mevkiinde seraların bulunduğu alanda başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.

müdahale ve ulaşım zorlukları:

İhbar üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sahaya sevk edildi. Yangının sarp ve kayalık arazide etkili olması nedeniyle karadan ulaşımda güçlük yaşanıyor; ekipler alevlere uçak ve helikopterlerle havadan müdahale ediyor.

hedef: yerleşim ve seraları korumak:

Karadan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözlerle yürütülen müdahaleler, yangının yerleşim alanları ve çevredeki seralara daha fazla ilerlemesini engellemeye odaklanmış durumda. Şiddetli rüzgar zaman zaman alevlerin büyümesine yol açarken, ekiplerin kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

MERSİN&#039;İN BOZYAZI İLÇESİNDE SERALARIN BULUNDUĞU ALANDA BAŞLAYARAK ORMANLIK ALANA YAYILAN YANGINA...

MERSİN'İN BOZYAZI İLÇESİNDE SERALARIN BULUNDUĞU ALANDA BAŞLAYARAK ORMANLIK ALANA YAYILAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR. BÖLGEDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, EKİPLERİN ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARINI GÜÇLEŞTİRİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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