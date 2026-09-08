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Kırıkkale'de dronla tespit: sürücü yolcu ile yer değiştirdi, 200 bin lira ceza

Kırıkkale'de dronla yapılan denetimde sürücünün yolcuyla yer değiştirdiği tespit edildi; ehliyeti geri alınan sürücüye 200 bin lira ceza verildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de dronla tespit: sürücü yolcu ile yer değiştirdi, 200 bin lira ceza

dron kayıtları denetimi ortaya koydu:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda gerçekleştirdikleri dron destekli trafik denetimi sırasında ilginç bir olaya rastladı. Dron görüntülerine göre, denetimi fark eden araç sürücüsü, araçtaki yolcu ile yer değiştirerek kontrolü yanıltmaya çalıştı.

kontrolde tespit ve uygulanan ceza:

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlendi. Şüpheliye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

denetimlerin devamı:

Yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. Dronla yapılan tespitler, benzer müdahalelerin açığa çıkarılmasında etkin bir delil niteliği taşıyor ve ekiplerin uygulama gücünü artırıyor.

Denetimi görünce sürücüler yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti

Denetimi görünce sürücüler yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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