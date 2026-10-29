Brçko'da EUFOR helikopter kazasında kayıplar dört kişiye çıktı

EUFOR helikopter kazası ve can kaybı

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Brçko bölgesinde görev yapan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesindeki İtalya'ya ait CH-47 Chinook tipi nakliye helikopterinin düşmesi sonucu yaşanan kazada can kaybı 4 kişiye yükseldi. Kazada helikopterde bulunan toplam 15 personelden 4'ü hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı; yaralıların tedavileri sürüyor ve an itibarıyla hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kaza ayrıntıları ve görev profili:

Kaza, EUFOR Althea misyonu kapsamında görev yapan İtalyan personelin bulunduğu bir uçuş sırasında meydana geldi. İtalya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre hayatını kaybedenler arasında 2'si İtalyan Kara Kuvvetleri personeli, 2'si İtalyan Kızılhaçı Gönüllü Askeri Birliği mensubu bulunuyor. Helikopterin hangi görev rotasında olduğu veya düşüş nedenine dair ayrıntılı teknik rapor henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

resmi açıklamalar ve tepkiler:

İtalya Savunma Bakanlığı kazaya ilişkin bilgilendirme yaparken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı iletti. Meloni, "Düşüncelerim hayatını kaybedenler, aileleri ve bölgede barış ve istikrar için yürütülen misyonda görev yaparken bu acı dolu saatleri yaşayanlarla birlikte. Şahsım ve İtalyan hükümeti adına, en içten dayanışma duygularımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. EUFOR yetkilileri ve İtalyan makamlar, kazanın nedenine dair soruşturmanın sürdüğünü ve yaralıların tedavilerine öncelik verildiğini belirtti.

misyonun tarihi bağlamı ve önemi:

Bu kaza, Bosna Hersek'te görev yapan uluslararası güçler açısından 1997'den bu yana yaşanan en ağır olay olarak nitelendirildi. Dayton Barış Antlaşması'nın ardından ülkede görev yapan NATO öncülüğündeki Uygulama Kuvveti (IFOR) ve ardından İstikrar Kuvveti (SFOR) döneminin sonrasında, 2004 yılında AB Konseyi kararıyla SFOR'un yerini alan EUFOR-Althea misyonu, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasında kritik rol üstleniyor. Özellikle Sırpların yoğun yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesi'ndeki ayrılıkçı adımlarla bağlantılı gelişmelerin ardından EUFOR'un varlığı güçlendirilmişti.

Yetkililer kazanın nedenlerini belirlemek üzere devam eden soruşturmanın sonuçlarını ve elde edilecek teknik raporları beklerken, ölen personel için taziyeler ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin güncellemeler takip ediliyor.

Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu yaşanan can kaybı 4'e yükseldi.