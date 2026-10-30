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Adıyaman'da sağanak kent merkezindeki trafiği durma noktasına getirdi

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Atatürk Bulvarı ile çevreyollarında su birikintilerine yol açtı; çok sayıda araç mahsur kaldı, ekipler çalışıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da sağanak kent merkezindeki trafiği durma noktasına getirdi

Adıyaman'da sağanak etkisi:

Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Etkilenen ana güzergahlar:

Kentin en işlek arterlerinden Atatürk Bulvarı birçok noktada suyla dolarken, yer yer yolların adeta göle döndüğü gözlendi. Ayrıca 1. Çevreyolu, 2. Çevreyolu ve 3. Çevreyolunda da benzer manzaralar ortaya çıktı.

Yoğun yağışın etkisiyle oluşan su birikintilerinde çok sayıda araç mahsur kaldı; sürücüler araçlarını suyun içinden çıkarmaya çalıştı ve trafikte aksamalar yaşandı. Yağışın kısa sürede yoğunlaşması yol güvenliğini olumsuz etkiledi.

Belediye ve ulaşım çalışmaları:

Belediye ekipleri, su tahliyesi ve trafik akışını sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede müdahaleye başlayarak rögar temizliği ve drenaj çalışmalarına öncelik verdi.

Kentin farklı noktalarında görülen su birikintileri günlük yaşamı da aksattı; sürücülere dikkatli olmaları, mümkünse alternatif güzergahlar kullanmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları tavsiye edildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına bağlı benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli altyapı çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

ADIYAMAN’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, KENT MERKEZİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. CADDE VE...

ADIYAMAN’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, KENT MERKEZİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. CADDE VE SOKAKLARIN ADETA GÖLE DÖNDÜĞÜ KENTTE, BİRÇOK ARAÇ SU BİRİKİNTİLERİ NEDENİYLE MAHSUR KALIRKEN SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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