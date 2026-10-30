Dolar 49,9178 +0,23%
Euro 55,8608 +0,51%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.470,93 +0,01%
EUR/USD 1,1189 +0,29%
Brent Petrol 111,55 +0,68%
--°

İhsangazi’de kaybolan zihinsel engelli genç 10 kilometre ötede bulundu

İhsangazi'de kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli F.K., arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 00:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İhsangazi’de kaybolan zihinsel engelli genç 10 kilometre ötede bulundu

Olayın gelişimi:

İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyü Salam Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli F.K. (22) için yakınları yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları:

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda F.K., evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve ailesine teslim edildi.

KASTAMONU&#039;NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ, EVİNDEN 10 KİLOMETRE UZAKTA...

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ, EVİNDEN 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de geceyi duman kapladı: Karaduvar'da tütün deposu yandı
images

İzmir kıyılarında eş zamanlı operasyonlarda 76 düzensiz göçmen yakalandı
images

Itfaiye pencereden müdahale etti, su basan evdeki 2 yaşlı kadın kurtarıldı
images

Samandağ'da yangın bir evi kullanılamaz bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de geceyi duman kapladı: Karaduvar'da tütün deposu yandı

İzmir kıyılarında eş zamanlı operasyonlarda 76 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'ta festival gecesi: Feridun Düzağaç'la nostalji ve sürprizler

Kırıkkale'de meşalelerle başlayan kutlama, bozlakla taçlandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek