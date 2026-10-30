İhsangazi’de kaybolan zihinsel engelli genç 10 kilometre ötede bulundu

Olayın gelişimi:
İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyü Salam Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli F.K. (22) için yakınları yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmaları:
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda F.K., evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve ailesine teslim edildi.
KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ, EVİNDEN 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU.
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