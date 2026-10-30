Gürün'de yağış sonrası kontrolden çıkan patates kamyonu üç kişiyi yaraladı

kaza ve olay yeri:

Sivas'ın Gürün ilçesi Fatmaderviş köyü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, B.B. idaresindeki 06 CTM 247 plakalı patates yüklü Iveco marka kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte H.Ö. ve Y.D. yaralandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak müdahale etti ve ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine sevk etti.

Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu bildirilirken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer yağışın yol yüzeyini kayganlaştırdığını ve sürücülerin mevsim koşullarına göre hız ve takip mesafesini ayarlamalarının önemine dikkat çekti.

SİVAS’TA PATATES YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.