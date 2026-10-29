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İnegöl'de çarpışma: motosikletten düşen iki kardeş yaralandı

İnegöl Yeniceköy Mahallesi'nde saat 20.30'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletten düşen iki kardeş yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnegöl'de çarpışma: motosikletten düşen iki kardeş yaralandı

İnegöl'de çarpışma: motosikletten düşen iki kardeş yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletten düşen iki kardeş yaralandı.

Kaza anı ve yaralananlar:

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan Fatih Ç. (27) idaresindeki 49 ABP 752 plakalı motosiklet, yola çıkan Şaban D. (55) yönetimindeki 16 KOB 71 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Fatih Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Nihat Ç. (26) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı iki kardeş ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 KARDEŞ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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