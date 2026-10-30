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Koyulhisar'da devrilen araçtaki sürücü yaşamını yitirdi

Koyulhisar D-100 kara yolunda Kılıçpınar mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç devrildi; sürücü N.T. (54) öldü, yolcu R.D. (56) yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 00:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Koyulhisar'da devrilen araçtaki sürücü yaşamını yitirdi

Koyulhisar'da devrilen araçtaki sürücü yaşamını yitirdi

Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Kılıçpınar köyü mevkiinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza, 60 ADP 409 plakalı araçta bulunanların yaralanmasına ve bir kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

kaza yeri ve müdahale:

Olayda sürücü N.T. (54) ile araçta bulunan R.D. (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan N.T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili ilk belirlemelere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

SİVAS’TA BİR OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ...

SİVAS’TA BİR OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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