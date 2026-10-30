Dolar 49,9178 +0,23%
Euro 55,8608 +0,51%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.470,93 +0,01%
EUR/USD 1,1189 +0,29%
Brent Petrol 111,55 +0,68%
--°

Mersin yoğun sağanakla kesintiye uğradı: sokaklar göle döndü

Mersin'de sabaha karşı başlayan sağanak, özellikle Akdeniz ve Toroslar'da gece artınca cadde ve sokakları su bastı; belediye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 00:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mersin yoğun sağanakla kesintiye uğradı: sokaklar göle döndü

Mersin'de sağanak gece boyunca etkili oldu

Sabaha karşı başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, kentte gece saatlerinde şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarına rağmen özellikle merkez ilçelerindeki yağış, altyapı ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

etkili ilçeler ve yerel durum:

Yağıştan en çok etkilenen bölgeler Akdeniz ve Toroslar ilçeleri oldu. Cadde ve sokaklar suyla dolup taşarken, bazı yollar adeta göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri bodrum ve giriş katlarından su aldı; yüksek katlı binalarda da su baskınları görüldü. Evlerine su dolan vatandaşlar, biriken yağmur sularını kovalar ve basit ekipmanlarla tahliye etmeye çalıştı.

Yolların suyla kapanması ve birikintiler nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kentin farklı noktalarındaki su birikintileri trafikte ciddi aksamalara neden oldu ve toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

belediye çalışmaları ve anlık müdahaleler:

Belediye ekipleri, su baskınlarının başladığı andan itibaren sahada çalışma yürüttü. Gece boyunca yürütülen müdahalelerde ekipler, tahliye ve temizleme çalışmaları yaparak vatandaşların mağduriyetini azaltmaya çalıştı. Çalışmalar sürerken yetkililer, vatandaşlara mümkün olduğunca riskli noktalardan uzak durma ve gerekli görüldüğünde yetkililere haber verme çağrısında bulundu.

Kent genelindeki sağanak etkisini korurken, altyapı ve drenaj sistemlerinin kapasitesinin zorlandığı gözlendi. Vatandaşlar için günlük yaşamda aksamaların devam etme ihtimali bulunuyor; yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

MERSİN&#039;DE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN VE GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ, GECE...

MERSİN'DE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN VE GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ, GECE SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRARAK KENTTE HAYATI FELÇ ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ’da sağanak hayatı aksattı: sokaklar suyla doldu
images

Kahramanmaraş'ta akşam yağmuru alt bölgeleri suya boğdu
images

Şiddetli sağanak yaşamı sekteye uğrattı: Tekirdağ'da sokaklar göle döndü
images

Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de geceyi duman kapladı: Karaduvar'da tütün deposu yandı

İzmir kıyılarında eş zamanlı operasyonlarda 76 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'ta festival gecesi: Feridun Düzağaç'la nostalji ve sürprizler

Kırıkkale'de meşalelerle başlayan kutlama, bozlakla taçlandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek