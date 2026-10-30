Mersin yoğun sağanakla kesintiye uğradı: sokaklar göle döndü

Mersin'de sağanak gece boyunca etkili oldu

Sabaha karşı başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, kentte gece saatlerinde şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarına rağmen özellikle merkez ilçelerindeki yağış, altyapı ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

etkili ilçeler ve yerel durum:

Yağıştan en çok etkilenen bölgeler Akdeniz ve Toroslar ilçeleri oldu. Cadde ve sokaklar suyla dolup taşarken, bazı yollar adeta göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri bodrum ve giriş katlarından su aldı; yüksek katlı binalarda da su baskınları görüldü. Evlerine su dolan vatandaşlar, biriken yağmur sularını kovalar ve basit ekipmanlarla tahliye etmeye çalıştı.

Yolların suyla kapanması ve birikintiler nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kentin farklı noktalarındaki su birikintileri trafikte ciddi aksamalara neden oldu ve toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

belediye çalışmaları ve anlık müdahaleler:

Belediye ekipleri, su baskınlarının başladığı andan itibaren sahada çalışma yürüttü. Gece boyunca yürütülen müdahalelerde ekipler, tahliye ve temizleme çalışmaları yaparak vatandaşların mağduriyetini azaltmaya çalıştı. Çalışmalar sürerken yetkililer, vatandaşlara mümkün olduğunca riskli noktalardan uzak durma ve gerekli görüldüğünde yetkililere haber verme çağrısında bulundu.

Kent genelindeki sağanak etkisini korurken, altyapı ve drenaj sistemlerinin kapasitesinin zorlandığı gözlendi. Vatandaşlar için günlük yaşamda aksamaların devam etme ihtimali bulunuyor; yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

MERSİN'DE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN VE GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ, GECE SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRARAK KENTTE HAYATI FELÇ ETTİ.